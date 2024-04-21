محمد صلاح: نتيجة الزمالك ودريمز ليست مقلقة.. وسنتأهل للنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد صلاح نجم الزمالك السابق على نتيجة مباراة الزمالك ودريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "النتجية ليست في صالح الزمالك ولكنها غير مقلقة للفريق بشرط خوض لقاء العودة بجدية كبيرة".

وتابع: "الضغط سيكون على نادي دريمز وليس الزمالك، ولكن لابد من اتخاذ الفوز على الأهلي كبداية لانطلاق الفريق وليس العكس".

وأكمل: "لابد وأن لا يأخذ اللاعبين الفوز على الأهلي أنه طريق للفوز في جميع المباريات وعلى جميع الأندية".

وأردف: "أثق أن الزمالك سيتواجد في النهائي بنسبة كبيرة جدًا، والنتيجة غير مقلقة للاعبين ولا الزمالك، ومستوى فريق دريمز ضعيف فنيًا، ولو الزمالك نجح في التسجيل مبكرًا سيسجل العديد من الأهداف، وأتوقع فوز الزمالك والأهلي في البطولات الأفريقية.

واختتم: "لابد من وجود حل لمصطفى شلبي، هو لاعب مقلق ومستواه متذبذب، على عكس إبراهيما نداي الذي قدم مباراة جيدة وكان أفضل لاعب في المباراة وكان لابد من مشاركة محمد شحاتة أساسي من بداية اللقاء.