باريس سان جيرمان يضرب ليون برباعية ويبتعد بصدارة الدوي الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره ليون بأربع أهداف لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الفرنسي .

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وجاءت أهداف بي إس جي باقدام "نيمانيا ماتيتش " بالخطأ في مرماه " ، لوكاس بيرالدو، جونزالو راموس هدفين ، في الدقائق 3 ، 6 ، 33 ، 42 من عمر اللقاء.

فيما جاء هدف ليون الوحيد عن طريق ايرنيست نواماه في الدقيقة 37.

وبهذة النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة الـ66 منفردا بصدارة الدوي الفرنسي، فيما يتواجد ليون في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

ولعب باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- دانيلو بيريرا- لوكاس بيرالدو.

وسط الميدان: ماركو أسينسيو- زائير إميري- فيتينيا- برادلي باركولا.

الهجوم: راندال كولو مواني- جونتشالو راموس.