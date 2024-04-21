ريال مدريد يصعق برشلونة في الوقت القاتل ويقترب من حسم الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على برشلونة في الكلاسيكو بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

افتتح اندرياس كريستينسن التهديف لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة، برأسية رائعة بعد عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 18 سجل فينيسيوس جونيور هدف التعديل لريال مدريد من ركلة جزاء تحصل عليها لوكاس فاسكيس بعد عرقلة من كوبارسي، لينتهي الشوط الأول بتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني أضاف برشلونة الهدف الثاني الذي جاء بعد تسديدة من لامين يامال مرت من دفاعات ريال مدريد ولم يتعامل معها لونين بشكل جيد لتجد فيرمين ويتابعها في المرمى بالدقيقة 69.

ثم تعادل ريال مدريد بالهدف الذي جاء بعد تمريرة من فينيسيوس على القائم البعيد لتجد لوكاس فاسكيز في المكان المناسب ويسدد بقوة في مرمى تير شتيجن بالدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+1 سجل جود بيلنجهام ثالث أهداف ريال مدريد ليقتنص الميرنجي فوزاً قاتلاً.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ليقترب الميرنجي من حسم اللقب رسمياً.

دخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4 - 3 بركلات الترجيح بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 – 4.

بينما دخل برشلونة اللقاء بحثاً عن مصالحة جماهيره بعدما ودّع دوري الأبطال من دور ربع النهائي، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6 – 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وعلى الرغم من فوزه ذهابا 3 - 2 في باريس، إلا أن الفريق الكاتالوني تلقى هزيمة مذلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب بإسبانيا.

الريال يؤكد الأفضلية التاريخية

بهذا الفوز أكد ريال مدريد أفضليته التاريخية، حيث التقى الفريقان في 188 مباراة بالدوري، إذ حقق الريال الفوز في 79 مباراة، بينما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35، وسجل الريال 304 هدف مقابل 301 لبرشلونة.