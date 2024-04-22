شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الأهلى حقق نتيجة جيدة أمام مازيمبى.. متولى يستحق التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن نتيجة لقاء الأهلي ومازيمبي في الذهاب كانت جيدة، خصوصًا أن المنافس الكونغولي لا يخسر أو يتعادل إلا نادرًا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرا إلى أن كولر دفع بالتشكيل المناسب في اللقاء، وجميع المنافسين يعملون حسابًا للفريق الأحمر.

وقال مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لعب بشكل هجومي في بداية اللقاء، ووسام أبوعلي مهاجم مميز ومتحرك، ويسبب إزعاجا لأي دفاع، ومصطفى شوبير قدم مستوى لافتا، وتعامل جيدا مع الكرات الصعبة أمام مازيمبي، وما زال لديه الكثير ولم يصنع أي شىء للأهلي، البداية جيدة لكن في انتظاره مستقبل كبير وعليه عدم الالتفات للإشادات الأخيرة أو التركيز معها لأنه ما زال في البداية".

وأضاف: "المكان الطبيعي لـ أكرم توفيق كان في وسط الملعب، ورغم تألقه في الظهير الأيمن، لكن فرصته أصبحت صعبة في اللعب بهذا المركز في ظل تألق محمد هاني والذي أصبح أساسيا في منتخب مصر، لذلك أكرم يريد القتال على فرصته في اللعب بوسط الملعب".

وتابع: "الأهلي افتقد للعديد من العناصر الأساسية خصوصا حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج بخلاف الشناوي قائد الفريق، ورغم الغيابات لكن الفريق يمتلك لاعبين آخرين، ولا بد أن تكون هناك ثقة في باقي اللاعبين، ومحمود متولي كان لديه مخزون كبير في ظل غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، ويذكرني بـ إبراهيم سعيد عندما لعب بشكل جيد بعد غياب طويل، وكان لديه شغف كبير للعب".

واستطرد: "مارسيل كولر يقوم بعمل روتيشن بصفة مستمرة، وحالة محمود متولي كانت جيدة، وأتمنى أن يستمر في اللعب بشكل جيد خلال المباريات المقبلة، وأيضا أحمد عبدالقادر يؤكد بأن اللاعب الكبير دائما يظهر في المواجهات الصعبة، وتألق بشكل غير طبيعي في لقاء الزمالك، ولا يجب إبعاد أي لاعب عن المستطيل الأخضر، من الممكن معاقبته ماليا لكن لا يجب إخراجه من الحسابات الفنية، وأتمنى التزامه وأن يتم حل جميع الأمور بواسطة خالد بيبو، وأي تخاذل مستقبلا يجب التعامل معه وفقا للائحة المالية. لأن عبدالقادر لاعب يصنع الفارق".

وأردف: "بنسبة كبيرة الأهلي قريب من الصعود، لكن يجب احترام الخصم والالتزام بتعليمات الجهاز الفني ونسيان نتيجة لقاء الذهاب، لأنه لا يوجد أي مباراة سهلة في كرة القدم، وكلام كولر عن الاستعداد للإياب فور ركوب الطائرة من الكونغو أمر إيجابي بكل تأكيد.. وتواجد الجماهير أمر ضروري من أجل دعم ومساندة الفريق، ووجودهم في استاد القاهرة مرعب لأي خصم في إفريقيا".

واختتم شادي محمد تصريحاته قائلا: "ياسر إبراهيم من العناصر الجيدة، وأنا أحترمه كثيرا بسبب إخلاصه لناديه ولنفسه، ولم يصنع أي مشكلة طوال مسيرته مع الأهلي، ونتمنى عودته للملاعب، وربيعة وعبد المنعم كانوا مميزين في لقاء مازيمبي في ظل التركيز العالي أمام مازيمبي، والثقة الزائدة لن تشفع لأي لاعب مهما كان اسمه، ولا بد أن يتم التعامل بعيدًا عن الغرور والتعالي، والثقة الزائدة تضر أي لاعب، وعبد المنعم مميز ويجيد بناء الهجمات، ويسجل أهداف أيضا، يجب أن يحافظ على مستواه لأن هناك حالة ثقة كبيرة في قدراته".

وشدد شادي محمد على أن هناك حرية في الانتقاد ولكن لا يجب "الأفورة" في التعامل مع أي أخطاء، متوقعا أن الأهلي سيفوز على مازيمبي بثلاثية في القاهرة.