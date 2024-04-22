أمير عزمي..الزمالك يستطيع التأهل للنهائي من كوماسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأبيض ضد دريمز الغاني التي أقيمت اليوم أحزنتنا جميعا خاصة أن الفريق دخل المباراة متأخر جدًا وأضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وأكد أمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن الفريق الأبيض قادر على التأهل من كوماسي، خاصة أن دريمز ليس بالفريق الخطير، وسيلعب مباراة الإياب بخطوط مفتوحه وهي فرصة للزمالك لتحقيق الفوز.

وأشار أمير إلى أن الغيابات أثرت بشدة على الزمالك، ويتمنى أن يلحق زيزو وفتوح بمباراة الإياب الأحد القادم