بيان ناري من كاف بشأن إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في بيانًا رسميًا، إعتذاره عن ما حدث بشأم مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وتم إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت الأزمة نشبت عندما وصل فريق نهضة بركان إلى مطار بومدين، ورفض الأمن الجزائري دخول متعلقات الفريق المغربي وهي قمصان تحمل خريطة المغرب وتضم جزء من أراضي الصحراء.

واليوم رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء دون قمصانهم الأصلية المحتجزة في المطار.

وكتب كاف في بيانه:” لم تقام اليوم 21 إبريل مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، في دولة الجزائر كما كان مقررًا”.

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وتابع:” ستحال القضية إلى الهيئات المختصة لفعل اللازم”.

واختتم:” نعتذر لجميع الرعاة وشركائنا والجماهير”.

يذكر إنه كان من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.