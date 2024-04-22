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حجم إصابة عواد وموقفه من مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

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محمد عواد - الزمالك

محمد عواد - الزمالك

كشف مسئولو نادي الزمالك عن حجم إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان محمد عواد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، فيما رفض مغادرة اللقاء، وأصر على استكماله.

وتعادل الفارس الأبيض سلبيًا دون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتوجه عواد إلى أحد المستشفيات عقب المباراة للإطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر.

وسيخضع حارس الزمالك لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم إصابته وموقفه من مباراة الإياب أمام دريمز الغاني.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري على ستاد بابا يارا في غانا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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