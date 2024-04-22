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الهلال يستعيد خدمات نجميه قبل مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

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الهلال ـ الدوري السعودي

الهلال ـ الدوري السعودي

استعاد نادي الهلال السعودي، خدمات نجمي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة العين الإماراتي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال نظيره العين، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وأكدت تقارير صحفية، أنه تأكد جاهزية الثنائي ناصر الدوسري، صالح الشهري لمواجهة العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد خسر برباعية مقابل هدفين أمام نظيره العين الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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