أرقام مثيرة من فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

خطف نادي ريال مدريد، فوزًا مثيرًا أمام غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية.

سجل أهداف ريال مدريد، كل من: فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 74، جود بيلينجهام، في الدقيقة 90+1.

وفي المقابل جاءت أهداف برشلونة: أندرياس كريستنسن، في الدقيقة السادسة، فيرمين لوبيز، في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة وسّع ريال مدريد، فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه إلى 11 نقطة، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة، بينما برشلونة، يحتل الوصيف برصيد 70 نقطة.

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إحصائيات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

التسديدات: ريال مدريد 14 – برشلونة 15

التسديدات: على المرمى: ريال مدريد 8 – برشلونة 6

الاستحواذ: ريال مدريد 46% – برشلونة 54%

التمريرات: ريال مدريد 476 – برشلونة 528

دقة التمريرات: ريال مدريد 87% – برشلونة 90%

الضربات الركنية: ريال مدريد 2 – برشلونة 8