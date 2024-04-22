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بعد إصابته في الكلاسيكو.. تقارير تكشف موقف دي يونج من استكمال موسم برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف تقارير صحفية تفاصيل إصابة لاعب ، دي يونج، التي تعرض لها منذ قليل في مباراة الكلاسيكو ضد .

ووفقا لصحيفة "AS" الإسبانية فإن كل شيء يشير إلى إصابة خطيرة في الكاحل الأيمن عقب التدخل مع فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه نفس الإصابة التي تعرض لها خط الوسط الهولندي في بداية الموسم الجاري، والتي تسببت في غيابه لمدة 3 أشهر.

وغادر دي يونج مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 45+7 وشارك بيدري بدلا منه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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