"بعد إلغاء المباراة".. القصة الكاملة لأزمة لقاء نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ألغيت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي كان من المقرر إقامته بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان مراسل قناة "بي إن سبورتس": "أكد إلغاء المباراة بسبب رفض لاعبي فريق نهضة بركان، لخوض المباراة دون قمصانهم الأساسية التي سبق أن لعبوا بها من قبل في البطولة، والتي تحمل خريطة المغرب".

وكانت بداية الأزمة منذ يوم الجمعة الماضي، عندما تم احتجاز ملابس فريق نهضة بركان المغربي، من قبل السلطات الجزائرية بالمطار، نظراً لاحتوائها على خريطة دولة المغرب بشكل كامل.

وتم احتجاز لاعبي نهضة بركان لمدة تقارب ال 10 ساعات، داخل مطار "هواري بومدين" بالجزائر، قبل أن يتم رحيل لاعبي الفريق المغربي والطاقم الفني والطبي للفريق، بعد الحصول على وعد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالحصول على قمصان الفريق وكل معدات الفريق قبل بداية المباراة، وهو ما لم يتم تنفيذه.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية: "فإن الاتحاد الجزائري ومسؤولي فريق اتحاد العاصمة، قاموا بتوفير قمصان مقلدة للقميص الأساسي لفريق نهضة بركان، ولكن دون وجود الخريطة التي تسبب الأزمة، لخوض المباراة، وهو ما تم رفضه من الجانب المغربي".

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حتى الآن موقفه من المباراة، سواء بإعادتها في وقت قريب، أو باحتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق المغربي.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري بالمغرب.