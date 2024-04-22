الكلاسيكو.. ريال مدريد يخطف من برشلونة 3 نقاط في الدقائق الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في الدقائق الأخيرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف برشلونة الأول، كريستنسن في الدقيقة 6.

سجل هدف الريال الأول، فينيسيوس في الدقيقة 18.

سجل هدف برشلونة الثاني، فيرمين لوبيز في الدقيقة 69.

سجل هدف الريال الثاني، فاسكيز في الدقيقة 73.

سجل هدف الريال الثالث، بيلينجهام في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز عزز الريال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما احتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

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