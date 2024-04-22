نقل حارس الزمالك إلى المستشفى بعد إصابته في لقاء دريمز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توجه محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أحد المستشفيات، من أجل إجراء أشعة رنين على ظهره.

وكان عواد تعرض لهذه الإصابة في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، خلال مباراة الفريق أمام دريمز الغاني، في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن حارس الفارس الأبيض سيتوجه إلى أحد المستشفيات للخضوع لأشعة رنين على ظهره".

وأضاف: "خلال ساعات سيتم تحديد حجم اصابة اللاعب، وموقفه من مباراة العودة أمام دريمز الغاني".

وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، على ستاد بابا يارا بغانا.