اخبار الرياضه

بعد تسجيل هدف فوز ريال على برشلونة.. ماذا قدم بيلينجهام هذا الموسم؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب خط وسط ، جود بيلينجهام، هدف فوز ريال مدريد في الكلاسيكو ضد بالجولة 32 من .

وحتى الآن يقدم اللاعب الإنجليزي أداء مميزا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في بداية الموسم الجاري قادما من بروسيا دورتموند.

وساهم بيلينجهام حتى الآن في 31 هدفا بجميع المسابقات (سجل 21 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وفي جانب الجوائز الفردية، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، وجائزة الفتى الذهبي، ولاعب شهر أغسطس وأكتوبر في الليجا.

بالإضافة إلى أفضل لاعب في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر مع ريال مدريد.

اقرأ أيضًا:

على خطى الأهلي.. الزمالك يتعادل سلبيا مع دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا