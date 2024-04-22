بعد تسجيل هدف فوز ريال على برشلونة.. ماذا قدم بيلينجهام هذا الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب خط وسط ريال مدريد، جود بيلينجهام، هدف فوز ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وحتى الآن يقدم اللاعب الإنجليزي أداء مميزا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في بداية الموسم الجاري قادما من بروسيا دورتموند.

وساهم بيلينجهام حتى الآن في 31 هدفا بجميع المسابقات (سجل 21 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وفي جانب الجوائز الفردية، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، وجائزة الفتى الذهبي، ولاعب شهر أغسطس وأكتوبر في الليجا.

بالإضافة إلى أفضل لاعب في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر مع ريال مدريد.

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