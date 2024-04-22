بإدارة مصرية.. منتخب المغرب يفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب المغرب بكأس الأمم الإفريقية 2024 لكرة الصالات، بعد الانتصار على أنجولا في المباراة النهائية.

واستطاع منتخب المغرب الفوز على أنجولا بنتيجة 5-1، والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، الحكم المصري محمد حسن.

وخسر منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام ليبيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2-2.

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