نتائج مباريات اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء منافسات قوية من قبل اللاعبين استعداداً للتأهل للربع النهائي.

وفي تفوق ملحوظ ومعتاد من اللاعبين المصريين استطاع كل من اللاعب علي فرج المصنف الأول عالمياً واللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً التأهل إلى ربع النهائي من البطولة بالإضافة إلى اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا من انجلترا واللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالمياً من بيرو.

وفي السيدات فازت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاولى عالمياً، واللاعبة روان العربي المصنفة الثامنة عالمياً، واللاعبة سلمى هاني المصنفة حادي عشر عالميا من مصر بالاضافة إلى اللاعبة تيني جليس المصنفة الثامنة عالمياً من بلجيكا.

نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب علي فرج المصنف الأول عالمياً من مصر على اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالمياً من سويسرا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11/ 11-5 / 11-4 / 11-5.

وفاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا من إنجلترا على اللاعب يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9/ 11-7 / 11-8.

وكما فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً من مصر على اللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11/ 11-3 / 11-8/ 11-6.

وكما فاز اللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالمياً من بيرو على اللاعب راميت تاندون المصنف الاربعون عالمياً من الهند، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2/ 11-4/ 11-2.

نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً على اللاعبة ندى عباس المصنفة التاسعة عشر عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:4-11/ 11-4/ 13-11/ 11-6.

وفازت اللاعبة روان العربي المصنفه الثامنة عالمياً على اللاعبة زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 9-11/ 11-6/ 8-11/ 11-7.

وفازت اللاعبة تيني جيليس المصنفة الثامنة عالمياً من بلجيكا على اللاعبة ساتومى واتانمي المصنفة الرابعة عشر عالمياً من اليابان بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4/ 4-11/ 11-5 / 9-11 / 11-9.

وكما فازت اللاعبة سلمى هاني المصنفة الحادي عشر عالمياً من مصر على اللاعبة نيلي جيليس المصنفة الرابعة عالمياً من بلجيكا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 11-6/ 5-11/ 11-1.