"بيلينجهام الأول ولامين الأصغر".. أرقام من فوز ريال مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده، إلى النقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري الإٍسباني، فيما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 70، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز الأرقام التي شاهدتها مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم.

ونجح فريق ريال مدريد من زيادة عدد انتصاراته، على حساب فريق برشلونة بالدوري الإسباني إلى 79 مباراة، فيما توقف رصيد انتصارات برشلونة على ريال مدريد عند 74 إنتصار.

ورفع لاعبو ريال مدريد الإسباني رصيدهم من الأهداف في مرمى برشلونة إلى 304 هدف طوال تاريخهم بالدوري الإسباني، فيما رفع برشلونة عدد أهدافه إلى 301 هدف.

وبشكل عام رفع ريال مدريد انتصاراته على حساب فريق برشلونة إلى 105 مباراة بمختلف البطولات، فيما توقف برشلونة عند 100 إنتصار فقط على الفريق الملكي.

وأصبح لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني هو ثاني أصغر لاعب يشارك أساسياً في تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإٍسباني، بعمر 16 عاماً و283 يوماً، متفوقاً على لاعب برشلونة السابق فيسنتي مارتنز، الذي شارك في مباراة الكلاسيكو عام 1941 بعمر 16 عاماً و 280 يوماً.

وبات النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، أول لاعب يسجل للفريق الملكي أول مباراتين كلاسيكو له، منذ فان نيستلروي عام 2007.

وحقق ريال مدريد الفوز في الكلاسيكو الرابع على التوالي، على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة.

وسجلت هذه المباراة رقماً سلبياً للمدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، بعدما أصبح ثاني مدرب في الدوري الإسباني يخسر أربع مباريات كلاسيكو متتالية، بعد باتريك أكونيل مع برشلونة أيضاً.

وأحرز فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة في اللقاء، ليصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بعمر 20 عاماً و346 يوماً، منذ روجر جارسيا الذي سجل للفريق الكتالوني في عام 1995 بعمر 18 عاماً و289 يوماً.