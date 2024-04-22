"منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل، العديد من المباريات في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة.

كما تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، إقامة ثلاثة مباريات بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

زد ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس".. 4 عصراً.

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

إشبيلية ضد ريال مايوركا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

روما ضد بولونيا.. "أبو ظبي الرياضية".. 6.30 مساءً.

ميلان ضد إنتر.. "أبو ظبي الرياضية".. 8.45 دقيقة مساءً.