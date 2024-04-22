شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات بطولة مصر المفتوحة للكايزن بنسختها الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة مصر المفتوحة للكايزن فى نسختها الأولى التى أقيمت على حلبة منتدى شباب 6 أكتوبر المؤهلة إلى بطولة أفريقيا التى سوف تقام بدولة تونس منتصف العام الجارى.

وشارك فى البطولة نحو ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة، حيث بدأت المنافسات من عمر 6 سنوات حتى عمر 30 عاما.

وحرص على الحضور كل من: عادل عبد الفتاح رئيس الاتحاد المصرى للكايزن وعبد الستار صبرى نجم الكرة المصرية الأسبق، وسمير قنديل نائب رئيس الاتحاد وعيد صبحى رئيس لجنة المسابقات والنميري عبد الله المدير الفنى لمنتخب مصر للكايزين.

وتعد لعبة الكايزن من الألعاب القتالية للدفاع عن النفس، وتعنى كلمة الكايزن التقدم للأفضل وهي عبارة عن خليط من فنون القتال تشمل ضربات اللكمات والركلات والرمايات بجميع أنواعها والتثبيت والإخضاع بجميع أنواعه ويوجد في هذه الرياضة أسلوب القتال الحركي وهو ما يشابه الأساليب في الكاراتيه الكاتا والتايكوندو والأسلوب الثاني القتال للهواء، وهو عبارة عن أربع جولات كل جولة يمارس فيها اللاعب فنية تختلف عن الأخرى في الجولة الأولى ركل ولكم ورمي من القدم الجولة الثانية رمي وتسمى القتال الأرضي وتثبيت الجولة الثالثة وتسمى جولة الإخضاع والسيطرة الجولة الرابعة وتسمى جولة فنون القتال المختلط.

وتاريخ هذه اللعبة نشأت في دولة تونس وتم التعاقد مع مصر لكي يكون تعاون لإنشاء رياضة عربية مصرية تونسية لكي ننافس محليا ودوليا، وهناك 18 دولة تمارس هذه الرياضة من دول العرب والدول الأجنبية وتوجد في هذه اللعبة اختبارات أحزمة وقياس مستوى للمدربين والحكام واللاعبين.

وأنشئ الاتحاد المصري للكايزن سنه 2024 ثم في نفس السنة حصل المنتخب المصري اتحاد المصري على كأس العرب للكايزن ام ام اي بالأسلوب العربي ويستعد الآن المنتخب المصري للكايزن للتجهيز لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام في دولة تونس ثم الاستعداد إلى بطولة العالم التي تقام في هولندا.



بطولة مصر المفتوحة للكايزن



بطولة مصر المفتوحة للكايزن



بطولة مصر المفتوحة للكايزن