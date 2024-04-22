شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ19 للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.



ويغيب الاهلى والزمالك عن الظهور في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الاحمر بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام مازيمبى الكونغولى والتى انتهت بالتعادل السلبى ، وخوض الفارس الأبيض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغانى.

مواعيد الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري



الاثنين 22 أبريل

زد اف سى & الجونة..4 عصراً

الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..7 مساء

الداخلية & مودرن فيوتشر..7 مساء



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة & بلدية المحلة..4 عصراً

فاركو & المصري البورسعيدى..7 مساء



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش & انبى..4 عصراً

بيراميدز & البنك الاهلى..7 مساء



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.