شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما للاتحاد والإسماعيلى.. جمال لزد والجونة وحمدى لفيوتشر والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، حيث تقام ثلاثة لقاءات، تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.

ويدير أحمد جمال مباراة زد إف سي نظيره الجونة، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الجولة، ويعاونه وائل شعبان وماجد المليجي ويتواجد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي للفيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.



بينما يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلي بنظيره الاتحاد السكندري في قمة جماهيرية كبيرة، تنطلق أحداثها في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويعاونه سمير جمال وأسامة عبد اللطيف ويتواجد إبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور على تقنية الفيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.



فيما يدير أحمد حمدي مباراة مودرن فيوتشر ضد الداخلية على استاد السلام، في السابعة مساء اليوم الإثنين، ويعاونه أحمد بكر وأحمد شعبان ويتواجد عاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة حكما للفيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.