شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو: الأهلى خير ممثل للكرة المصرية.. الزمالك فاوضنى.. وصلاح من أفضل نجوم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، بأداء النادي الأهلي خلال مونديال الأندية العام الماضي.

وقال زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تابعت أداء الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية وقدموا مباراة رائعة، حيث كنت حاضرا من ملعب المباراة".

وأضاف: "الأهلي هو خير ممثل للكرة المصرية على المستوى العالمي".

وأثنى زيكو، على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليا، ويجب أن يستمر صلاح بعد كل ما حققه مع ليفربول على صعيد الأرقام والبطولات".

وتابع: "بصمة صلاح حاضرة مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو من اللاعبين الذين يحب المشجعين رؤيتهم".

كشف زيكو عن تلقيه عرضا لتدريب نادي الزمالك سابقا، وقال: "تلقيت عرضا لتدريب نادي الزمالك في مصر، وتواصل معي رئيس النادي أو ابنه حسب ما أتذكر، ولم تتم الأمور في النهاية".