شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه النصر الليبى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره النصر الليبى فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الشرطة الرواندى بنتيجة 3/0 أمس الأحد، وتأهل الأهلى إلى دور ربع النهائى بالفوز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3/0 فى دور السادس عشر مساء السبت.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على نظيره العدالة الكينى، بنتيجة 3/0 فى إطار رابع مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية فى ختام الدور الأول ليحقق العلامة الكاملة فى الدور الأول.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى لقاءاته على جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى على التوالى بنتيجة 3 / 0، قبل أن يهزم الأسمنت الإثيوبى الأربعاء بنفس النتيجة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الاهلى، ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ"Fan ID"، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة فى بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة؛ بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.