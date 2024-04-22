شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: تصريحاتى ضد الأهلى كانت بأمر شخص ما للموافقة على العمل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السعيد اللاعب السابق بالزمالك والأهلي، أن الفارس الأبيض بالغ في الفرحة، بعد الفوز ضد المارد الأحمر، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وتابع السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كان عليه أن يكون حذرًا في فرحته، ولا بد أن يفرح ولكن ليس بهذا الأمر المبالغ فيه، خاصةً أنه لم يحصل على بطولة، ولكن مباراة بثلاث نقاط".