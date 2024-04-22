شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: تصريحاتى ضد الأهلى كانت بأمر شخص ما للموافقة على العمل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السعيد اللاعب السابق بالزمالك والأهلي، أن الفارس الأبيض بالغ في الفرحة، بعد الفوز ضد المارد الأحمر، في قمة الدوري المصري الممتاز.
وتابع السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كان عليه أن يكون حذرًا في فرحته، ولا بد أن يفرح ولكن ليس بهذا الأمر المبالغ فيه، خاصةً أنه لم يحصل على بطولة، ولكن مباراة بثلاث نقاط".
فى سياق منفصل، أكد "السعيد" أنه لم ير أي شيء سيئ داخل كيان النادي الأهلي، وكان له وضعه داخل الفريق ويعتبر تلك الفترة من الفترات المميزة في مسيرته الكروية، موضحًأ: "ما شفتش أي حاجة وحشة من النادي الأهلي سواء مسؤولين أو جماهير، وأنا في أشد الندم على تصريحاتي ضدهم".
وأضاف طارق السعيد: "تصريحاتي ضد الأهلي جاءت بأمر من أحد الأشخاص للموافقة على العمل داخل الزمالك، وجماهير الزمالك حسستني بالكُفر بعد ارتباط اسمي بالجهاز الفني".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز