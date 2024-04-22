شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة تصل القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، لحضور منافسات نصف نهائي ونهائي بطولة أفريقيا للأندية «رجال» التي تنتهي غدا الثلاثاء، وأيضًا سوف تحرص على حضور بطولة أفريقيا «للسيدات» التي تنطلق في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

كان في استقبالها بمطار القاهرة كل من: ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن نهلة سامح نائب مدير البطولة الأفريقية.

وتأهل «رجال طائرة الأهلي» إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لمواجهة فريق النصر الليبي اليوم الإثنين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل.