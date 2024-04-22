شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى مكادى: اتحاد الكرة أرسل خطاب إيقاف لاعب لدينا إلى ناد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الصحيفي رئيس نادي مكادي، أن فريقه لديه لاعب اسمه أحمد عاشور، تعاقد معه في يناير وهو بدون أي ناد، وكان يتدرب منفردًا منذ رحيله في بداية الموسم حتى يناير الماضي.

وقال الصحيفي، خلال تصريحات تلفزيونية: "في بداية التعاقد مع اللاعب، استفسرت من الاتحاد عن وضعية اللاعب، وتم ضمه بشكل حر، وفوجئت بأن فريقي يتوجه لخوض مباراة ضد دكرنس، بأن دكرنس فريق اللاعب السابق، لديه خطاب رسمي باسم النادي بإيقاف اللاعب لمدة 6 مباريات، ولا أعلم كيف حدث ذلك".

وأضاف: "المباراة حساسة ولماذا خرج الخطاب في هذا التوقيت تحديدًا وخاض المباراة معنا، ولكننا خسرنا اللقاء، فماذا إذا انتصرنا باللقاء؟، ولا أملك خطابا حتى الآن باسم نادي مكادي بإيقافه".

وتابع: "اطلعت على سبب الإيقاف، وهو أن هناك فيديو منتشرا له على السوشيال ميديا، فلماذا لم يتم التحقيق معه؟ ولو كنت أعرف أن نظام المتأهلين إلى الدوري المصري يقضي بإمكانية تأهل فريق من الدرجة الثالثة، لما صعدت لدوري المحترفين".

واختتم: "مكادي تأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر، وتتبقى لي مباراتان في دوري المحترفين، هل من المعقول أن يستمر معي اللاعبون لمدة 3 أشهر على الأقل من أجل مباراة واحدة، خاصةً أنه قد يكون هناك رحيل لبعض اللاعبين، ولم نحصل على أي دعم من اتحاد الكرة في دوري المحترفين كما وعدونا".