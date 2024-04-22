شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعتلى صدارة الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ19 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم، الاثنين، بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.



ويغيب الاهلى والزمالك عن الظهور في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وخوض الفارس الأبيض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغانى.

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 32 نقطة، ويأتى إنبى فى المركز الثانى برصيد 29 نقطة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.