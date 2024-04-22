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ريــال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام برشلونة ويقترب من اللقب (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق فوزًا على غريمه التقليدي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من .

 

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من أندرياس كريستينسن، وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 6، و69 على التوالي لصالح فريق برشلونة، بينما سجل فينيسوس جونيور من ركلة جزاء، ولوكاس فاسكيز، وجود بيلينجهام في الدقائق 18، 73، و91 على التوالي لصالح الريال.

 

بهذه النتيجة يتواجد فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطةبينما يحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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