ابراهيم نورالدين : لو تواجد الVAR في قمة ٢٠١٤ لوافق على ضربة جزاء الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم نورالدين الحكم الدولي أن هناك اختلافات بين مبارة القمة عام ٢٠١٤ والقمة الأخيرة التي فاز بها الزمالك.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : القمة الاولى كانت صعبة ولم يكن هناك تقنية VAR وكان هناك مساعدان فقط.

وأضاف: لو تواجدت تقنيةVAR في قمة ٢٠١٤ كانت ستؤيد قراري باحتساب ركلة جزاء للزمالك.. كل الضغوط التي تعرضت لها ضاعفت من تركيزي .. ٢٠٢٤ كانت اصعب لأنها في ختام مسيرتي والخطأ بها لن ينسى ودائما العبرة بالخواتيم.

وكشف عن أنه تلقى دعم كبير من جانب جمال الغندور الحكم الدولي السابق قبل اللقاء، وكذلك عصام عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، وهو ما منحه الكثير من الثقة، وأنه كان يتمنى دعما من زملائه الحكام للدفاع عنه قبل وبعد القمة، وأنه رد على الجميع بشكل عملي في الملعب.