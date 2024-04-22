دويدار: ما حدث في بطولة 2003 بين الأهلي وإنبي لا يحدث في الدورات الرمضانية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق ما حدث في مباراة بطولة الجمهورية 2003 بين الأهلي وإنبي، والتي انتهت لصالح الفريق البترولي بنتيجة 4 - 3.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "ما حدث في مباراة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية 2003 لا يحدث في أي دورات رمضانية".

وعقب انتهاء المباراة احتفل الفريقان بالتتويج ببطولة 2003 في منظر غريب في عالم كرة القدم، حيث احتفل الأهلي بالتتويج على الرغم من الخسارة مستفيدا بنتيجة مباراة الذهاب 2-1 والفوز بفارق الأهداف.

بينما احتفل إنبي بالتتويج بعد الفوز على الأهلي في انتظار 3 نقط أخرى من المقرر أن تخصم من فريق المصري البورسعيدي نظرا لتزوير تاريخ ميلاد أحد لاعبي الفريق، ليرتفع رصيد الفريق البترولي ل 65 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب ال 62 نقطة.

وتابع دويدار: "كان من الممكن أن تحدث مشادات بين اللاعبين والعائلات ومجالس الإدارات بعد تلك الأحداث.

وأكمل: "لابد من فتح تحقيق عاجل مع اتحاد الكرة من جانب وزير الشباب والرياضة، فهو المسؤول الأول عن الرياضة ويجب أن نعرف أين اللائحة؟.. وما حدث كسر اللاعبين الصغار".

وأتم: "كان لابد عدم إعلان من الفائز قبل حل أزمة إنبي والمصري والتي من الممكن أن تمنح إنبي بطولة الدوري".