شبانة ينتقد موقف الكاف من ملعب مازيمبي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من التصوير التليفزيوني وأرضية الملعب السيئة التي تخص نادي مازيمبي الكونغولي، والتي ظهرت بشكل غريب للغاية في لقاء الأهلي، مبديًا دهشته من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باعتماد هذا الملعب لإقامة المباريات عليه في المواسم الأخيرة، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تعتبر هي الأهم بالنسبة للاتحاد القاري.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حفيظ دراجي يعشق الكرة المصرية والنادي الأهلي، وكان يتحدث بشكل رائع ومنح الفريق القاهري حقه تماما، ولابد أن نوجه له الشكر على تعليقه المميز على مواجهة الأحمر أمام مازيمبي".

وأضاف: "أتمنى حضور جماهير الأهلي بشكل كبير في لقاء مازيمبي بالقاهرة".

واختتم: "الأهلي عليه توجيه رسالة قوية لطرفي النهائي من خلال تقديم مستوى قوي في اللقاء المقبل، وصن داونز سيواجه الترجي التونسي في التاسعة مساءًا، بينما يواجه الأهلي دائمًا في الثالثة عصرًا، ولا توجد أزمة مطلقًا بالنسبة للأحمر، والأهلي سوف يستعيد بعض اللاعبين مثل ياسر إبراهيم وديانج ومروان عطية وإمام عاشور طلب المشاركة في لقاء الإياب، والمدرب السويسري أشاد بطبيب الفريق بسبب الهجوم ضده، وأكد على أنه رجل صادق".

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الأهلي أمام مازيمبي أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ستاد "بي بي مازيمبي" بالكونغو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي على ملعب "استاد القاهرة"، يوم الجمعة المقبل (26 أبريل) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.