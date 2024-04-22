أيمن الشريعي: عامر حسين المسؤول الأول عن أزمة دوري 2003 وتواصلت مع دياب قبل لقاء الأهلي وإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام علي المسابقات هو السبب فى أزمة مباراة الأهلي وإنبي مواليد 2003 والسر فى ما حدث من تخبط فى اللوائح واحتفال الأهلي وإنبي فى دوري 2003 كل منهما بلقب مسابقة الدوري فى منظر مخجل.

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وقال أيمن الشريعي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عامر حسين هو المسؤول الأول عن المسابقات فى مصر حتي مواليد 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي اليوم واحتفال كل فريق بلقب الدوري أزمة كبيرة سببها عامر حسين .

وتابع:" تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بصفته مسؤول عن الكرة المصرية ولديه حرص علي نجاح الكرة المصرية من أجل فحص شكوي إنبي ضد لاعب المصري مواليد 2003 من يوم الأربعاء الماضي ، ولكن دياب أكد لي أن اتحاد الكرة لم يصل له أى شكوي ثم اليوم دياب اتحاد الكرة أبلغه أن الشكوي ستكون فى لجنة الفحص.