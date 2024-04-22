تأثير الوجبات السريعة على الذاكرة… دراسة حديثة تكشف خطر الإصابة بالزهايمر

حذّر خبراء الصحة من مخاطر الوجبات السريعة على صحة الإنسان، لكن دراسة حديثة تُضيف بعدًا جديدًا لهذه المخاطر، حيث كشفت عن تأثيرها السلبي على وظائف الدماغ والذاكرة، خاصةً لدى المراهقين، ومن هنا سوف نوضح إليكم تأثير الوجبات السريعة على الذاكرة من خلال هذه الدراسة.

تأثير الوجبات السريعة على الذاكرة

أظهرت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات خلال فترة المراهقة، أي ما يعادل مرحلة نمو الدماغ، يُسبب ضعفًا دائمًا في الذاكرة.

تُشير الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات البسيطة والدهون المشبعة تُعيق عمل الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا هامًا في وظائف الذاكرة.

الوجبات السريعة وخطر الإصابة بالزهايمر

ربطت الدراسات الحديثة بين الوجبات السريعة وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر في سن لاحقة.

تأثير الوجبات السريعة على الشهية

أظهرت دراسات أخرى أن بعض أنواع الوجبات السريعة تُضعف سيطرة الدماغ على الشهية، وتُغيّر قدرته على الشعور بالشبع.

تأثير الوجبات السريعة على وظائف المخ على المدى الطويل

أكدت الدراسات أن تناول هذه الأنواع من الأطعمة، حتى من حين لآخر، يُؤثر سلبًا على الذاكرة.

التجربة

قام الباحثون بإطعام مجموعتين من الفئران نظامًا غذائيًّا مختلفًا:

المجموعة الأولى: تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات خلال فترة المراهقة.

تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات خلال فترة المراهقة. المجموعة الثانية: تناولت نظامًا غذائيًّا صحيًّا.

النتائج

ضعف الذاكرة: أظهرت الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات ضعفًا ملحوظًا في الذاكرة.

أظهرت الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات ضعفًا ملحوظًا في الذاكرة. انخفاض مستويات الأسيتيل كولين: لوحظ انخفاض في مستويات الأسيتيل كولين في منطقة الحصين في الدماغ لدى الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات.

لوحظ انخفاض في مستويات الأسيتيل كولين في منطقة الحصين في الدماغ لدى الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون والسكريات. ضعف إشارات الأسيتيل كولين: أظهر التصوير الإضافي ضعف إشارات الأسيتيل كولين في الحيوانات التي كان أداؤها سيئًا في مهمة الذاكرة.

أظهر التصوير الإضافي ضعف إشارات الأسيتيل كولين في الحيوانات التي كان أداؤها سيئًا في مهمة الذاكرة. تأثير دائم: أظهرت الدراسة أن ضعف الذاكرة الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات خلال فترة المراهقة هو تأثير دائم.

وأظهرت الدراسة أن تأثير النظام الغذائي على وظائف المخ يختلف بين الجنسين، حيث كان تأثيره سلبيًا على ذاكرة الذكور أكثر من الإناث، لهذا تُقدم هذه الدراسة أدلة جديدة على مخاطر الوجبات السريعة على صحة الإنسان، خاصةً على وظائف الدماغ والذاكرة.

أهم النصائح التي يجب إتباعها لنظام صحي مفيد