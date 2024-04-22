الأرصاد الجوية في السعودية: تحذر من أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية في 10 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني من الأرصاد الجوية في السعودية تنبيهات عاجلة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في 10 مناطق بالمملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان ونجران والباحة وعسير والشرقية وحائل والقصيم، وتتنوع حالة الطقس المتوقعة بين أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية، مما ينذر بإمكانية حدوث بعض المخاطر.

تنبيهات الأرصاد الجوية في السعودية

أعلنت الأرصاد الجوية في السعودية عن أمطار خفيفة وغزيرة في بعض الأماكن بالمملكة، وشددت على المواطنين بأهمية الانتبهاه في المناطق التالية:

مكة المكرمة

أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية.

أمطار متوسطة على العرضيات حتى الساعة 21 مساءً.

نجران

أمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية، ورياح نشطة، وصواعق رعدية.

تشمل الحالة شرورة.

أمطار متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة حتى الساعة 23 مساءً.

المدينة المنورة

أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع.

تستمر الحالة حتى الساعة 19 مساءً.

الرياض

أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.

تستمر الحالة حتى الساعة 19 مساءً.

جازان

أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة فرسان والدرب وبيش.

أمطار متوسطة على جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

أمطار غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

تستمر الحالة حتى الساعة 21 مساءً.

الشرقية

أتربة مثارة ورياح نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

تستمر الحالة حتى الساعة 19 مساءً.

حائل

أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وحائل وسميراء وموقق.

تستمر الحالة حتى الساعة 19 مساءً.

القصيم

أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

تستمر الحالة حتى الساعة 19 مساءً.

الباحة

أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية.

تشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

تستمر الحالة حتى الساعة 21 مساءً.

عسير