شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بالإسكندرية اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة فاركو فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الدوري.

ورفع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق وذلك بعد العودة إلى التدريبات، عقب انتهاء إجازة الـ48 ساعة، التى منحها على ماهر للاعبين.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.