شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز صفحة مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل الاستعداد لموقعة العودة المصيرية.

وتخطى الزمالك عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأهل دريمز الغاني لنصف نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة الملعب المالى حيث انتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفاً على دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية فى السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب "بابا يارا".

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.