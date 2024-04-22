زيكو: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم حالياً

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليا".

وأضاف: "يجب أن يستمر صلاح بعد كل ما حققه مع ليفربول على صعيد الأرقام والبطولات".

وتابع: "بصمة صلاح حاضرة مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو من اللاعبين الذين يحب المشجعين رؤيتهم".

انفراد.. زيكو: الأهلي أفضل ممثل للكرة المصرية

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، بأداء النادي الأهلي خلال مونديال الأندية العام الماضي.

وقال زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تابعت أداء الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية وقدموا مباراة رائعة حيث كنت حاضرا من ملعب المباراة".

وأضاف: "الأهلي هو خير ممثل للكرة المصرية على المستوى العالمي".

انفراد.. زيكو: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، عن تلقيه عرضا لتدريب نادي الزمالك سابقا.

وقال زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تلقيت عرضا لتدريب نادي الزمالك في مصر، وتواصل معي رئيس النادي أو ابنه حسب ما أتذكر".

وأضاف: "لم تتم الأمور في النهاية".