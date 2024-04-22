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بشري سارة بشأن موقف ديانج وإمام عاشور من مواجهة مازيمبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات جاهزًا طبيًا بشكل رسمي للمشاركة في المباريات.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ديانج حال احتياج السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خدماته أمام مازيمبي الكونغولي، سوف يعتمد عليه بشكل طبيعي".

وأضاف أمير هشام: "إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهز بشكل تام للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما يفعله إمام عاشور في الوقت الحالي هو استعادة لياقته البدنية، ولكنه سوف يغيب عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، المقبلة".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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