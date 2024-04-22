تعافي ياسر إبراهيم وعطية وموقف الشحات من مواجهة مازيمبي بالاياب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي، من الحالة الطبية التي وصل إليها ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ياسر إبراهيم أصبح جاهز من الناحية الطبية، ولكن الجهاز الطبي قرر خوضه التدريبات الجماعية بداية من يوم السبت المقبل، خوفًا من تدربه قبل ذلك الموعد حتى لا يتعرض لأي انتكاسة".

وأضاف أمير هشام: "مروان عطية لاعب وسط الفريق جاهز أيضًا بنسبة 90% من إصابة العضلة الخلفية، وحال احتياج كولر خدماته سوف يلجأ له".

واختتم: "حسين الشحات لديه قناعين من الوجه للتدريبات والمباريات، وسوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا".