الأندية الجزائرية تهدد كاف بسبب أحداث مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

كشفت تقارير صجفية أن أندية الجزائر، تهدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أحداث مباراة العاصمة ضد

نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية.

حيث تم إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري، أمس الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت التقارير أن أندية الجزائر هددت الاتحاد الأفريقي لكرةالقدم، بإنه إذا فرض أي عقوبة على نادي اتحاد العاصمة، ستمتنع باق أندية الجزائر عن المشاركة في أي مسابقة ينظمها كاف، سواء في كرة القدم أو باقي الألعاب.

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وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في بيانًا رسميًا، منذ قليل إعتذاره عن ما حدث بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب كاف في بيانه أنه لم تقم مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، في دولة الجزائر كما كان مقررًا، وأن القصية ستحال إلى الهيئات المختصة لفعل اللازم.