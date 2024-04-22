المسابقات ترفض تأجيل مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك السعودي

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا برفض طلب نادي اتحاد جدة، بتأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الهلال، يوم 30 أبريل الجاري، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن لجنة المسابقات أرسلت الرد على طلب نادي الاتحاد السعودي، والذي جاء بالرفض.

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وكان نادي الاتحاد قد تقدم بطلب تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال، بسبب مشاركة 5 من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويغيب عن صفوف اتحاد جدة، الخماسي عوض الناشري، وفيصل الغامدي، وزكريا هوساوي، وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي، بسبب المشاركة الدولية.