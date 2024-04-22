"عار على المسابقة".. تصريحات قوية من مدرب برشلونة بعد الهزيمة من ريال مدريد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.

وتلقى فريق برشلونة الهزيمة من فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل خلال المباراة ونستحق الفوز، نظراً للأداء المميز الذي قدمناه".

وأضاف: "برشلونة لديه مستقبل جيد، مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 17 و18 و19 و20 عاماً، وسيتمكنون من تحقيق الكثير من النجاحات خلال الفترة المقبلة مع الفريق".

وتابع: "لامين يامال لا يمكن إيقاف في المواجهات الفردية، وهو مازال بعمر ال 16 من عمره فقط، فهو يمثل حاضر ومستقبل برشلونة وهو لاعب استثنائي".

وواصل: "الدوري الذي نعتبره الأقوى في العالم، لا تتواجد به تقنية خط المرمى فهذا عار بالمسابقة، ولن أتحدث عن القرارات التحكيمية حتى لا يتم إيقافي، ولكن الجميع شاهد الكرة لقد دخلت الكرة".

وأكمل: "الأن يجب التركيز على المواجهة المقبلة، وتجاوز هذه الهزيمة على الرغم من أنه أمر صعب بكل تأكيد".

واختتم: "الآن ليس الوقت المناسب لكي أتحدث عن مستقبلي مع الفريق خلال الفترة المقبلة".