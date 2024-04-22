"لا نتوقف عن الإيمان".. مودريتش يعلق على فوز فريقه أمام برشلونة بالدوري الإسباني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على فوز فريقه على حساب برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وقال مودريتش في تصريحات عقب نهاية المباراة: "تأخرنا مرتين في النتيجة وتمكنا من العودة للمباراة وتحقيق الفوز في النهاية، فنحن لا نتوقف عن الأمل والإيمان بالفوز دائماً".

وأضاف: "العودة في النتيجة أكثر من مرة، ليست صدفة فالفريق لديه القدرة على فعل هذا الأمر، وخصوصاً مع تواجد جماهير النادي يكون الأمر سهلاً".

واختتم: "نتيجة مباراة اليوم تقربنا من تحقيق هدفنا، وهو الحصول على لقب الدوري".

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد الإسباني رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 70 في المركز الثاني بالمسابقة.