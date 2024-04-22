شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يلاحق حسام أشرف على صدارة هدافى الدوري قبل انطلاق الجولة الـ19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل انطلاق الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع زد اف سى مع الجونة والاتحاد السكندري مع الاسماعيلى وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.



ويغيب الاهلى والزمالك عن الظهور في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الاحمر بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام مازيمبى الكونغولى والتى انتهت بالتعادل السلبى ، وخوض الفارس الأبيض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغانى.

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.