موعد مباراة الأهلي أمام مازيمبى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، على أن يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبى في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضى بالكونغو.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبى في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.