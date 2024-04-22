الطلائع يفتقد جهود خالد سطوحى فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري.

فيما يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة انبى المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.



وحصل جودوين على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى ليغيب عن مباراة فريقه مع البنك الاهلى التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد



ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز واخيراً فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد.