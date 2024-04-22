شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.

زد إف سى يستقبل الجونة



في اللقاء الأول، يستقبل فريق زد إف سي نظيره الجونة في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الجولة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

الإسماعيلى يواجه الاتحاد السكندري

في اللقاء الثاني، يلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره الاتحاد السكندري فى قمة جماهيرية كبيرة، تنطلق أحداثها فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

مودرن فيوتشر يواجه الداخلية

في المباراة الثالثة، يلاقي فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية على استاد السلام، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.