شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بانجى الليلة فى الدورى الأفريقى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى مع بانجى الجنوب أفريقى، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، فى ثالث مباريات الدورى الأفريقي لكرة السلة ضمن مجموعة النيل فى المباريات التي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وحقق الأهلى الفوز في أول مباراتين أمام كل من سيتى أويلرز الأوغندى، والأهلى الليبى، وحص على راحة أمس من المباريات على أن يلتقى مع بانجى اليوم الاثنين.

ويشارك فريق كرة سلة رجال الأهلى في الدورى الأفريقى لكرة السلة في مجموعة النيل، بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.