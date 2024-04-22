شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات دور الـ16 ببطولة الجونة للاسكواش بـ6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني والأخير من دور الـ 16 كالتالي:

- مصطفى عسل والسويدي ديميتري ستيانمان

- علي أبو العنين والإنجليزي مروان الشوربجي

- كريم عبد الجواد والاسكتلندي جريج لوبان

- نور الطيب والإنجليزية سارة جان بيري

- ملك خفاجي والأمريكية أوليفيا ويفر

- نوران جوهر وأمينة عرفي

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وحققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج باللقب.