شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل استعداداته للمغرب فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته لمواجهة المغرب الأربعاء المقبل فى دورة شمال أفريقيا، وافتتح المنتخب مشواره فى الدورة بالتعادل مع تونس 1-1 قبل أن الفوز على ليبيا 2-1 في الجولة الثانية.

ويتقاسم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، صدارة دورة شمال أفريقيا المقامة حاليا فى الجزائر مع المنتخب المغربى بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط لك منهما.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 فى رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومى، ويخوض كل منتخب فى البطولة 4 مباريات ، كما خضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.